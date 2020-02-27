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Фото: ProKazan.ru

В Казани полиция показала лаборатории, где исследуют наркотики и взрывают бомбы

Cегодня, 17:30 39 2 Автор: prokazan.ru
Фоторепортаж из экспертно-криминалистического центра

В преддверии профессионального праздника Экспертно-криминалистический центр МВД по РТ открыл свои двери для представителей СМИ и провел небольшую экскурсию по лабораториям.

Как проводится первичный осмотр вещественных доказательств и где уничтожают различные взрывные устройства - в материале ProKazan.ru.

За прошедший год сотрудниками центра было проведено около 30 000 экспертиз - это примерно 250 исследований на каждого специалиста центра в год, сообщил полковник полиции Анас Мухаметзянов

Наполнение химической лаборатории.

В центре проводится огромный спектр экспертиз: дактилоскопическая, трасологическая (объектом изучения при этом являются различные следы), автотехническая (применяется в случае ДТП), биологическая, почерковедческая и другие. В число самых востребованных видов экспертных анализов входят экономические (направлены на финансовую документацию), компьютерные (объектом при этом является компьютерная техника и компьютерные носители информации), строительно-технические и различные экспертизы материалов, веществ и изделий.

Эксперт за работой

Журналисты застали первичный осмотр вещественных доказательств в химической лаборатории центра. Все действия эксперта фиксируются на камеру, установленную над столом. Фото-видео фиксация необходима для того, чтобы обезопасить эксперта, так как на экспертизу зачастую отправляют неизвестные вещества. Они могут нанести ущерб здоровью специалиста. Поэтому за его состоянием постоянно наблюдает дежурный.

Сотрудник центра демонстрирует костюм химической защиты.

В химической лаборатории имеются костюмы химической защиты, состоящие из комбинезона, резиновых сапог и полнолицевой маски. Они необходимы для работы с опасными веществами.

В этой лаборатории изучают не только наркотические средства, но и биологические следы. Прошлой осенью благодаря работе сотрудников лаборатории было раскрыто дело по статье "Покушение на убийство". Пассажир одного из такси Казани, находясь на заднем сиденье автомобиля, используя провод телефонной зарядки, пытался задушить водителя. По следам рук, оставленных на шнуре, сотрудники ЭКЦ МВД по РТ установили личность подозреваемого.

Помимо химической лаборатории центр располагает и взрывотехнической лабораторией.

Вход во взрывотехническую лабораторию

Эта лаборатория оснащена вакуумным взрывотехническим комплексом, который при производстве экспертиз и исследований позволяет многократно подрывать взрывные устройства и взрывчатые вещества. 

Сначала самодельные устройства, отправленные на взрывотехническую экспертизу, просматривают через рентген. 

Рентгеновский комплекс

Затем устройства изучают и помещают в обечайку - металлоконструкцию в виде отрезка трубы.

Обечайка

После этого устройство, помещенное в обечайку, взрывают во взрывной камере. 

Взрывная камера ВК-200

Взрывная камера ВК-200 предназначена для безопасного уничтожения методом подрыва небольших взрывных устройств массой до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Камера может быть использована для оценки последствий взрыва различных устройств. 

На сегодняшний день в Казани совершается большое количество преступлений, связанных с передачей наследственного имущества и с куплей-продажей квартир, сообщил начальник центра. Сейчас в ЭКЦ МВД по РТ много работы, связанной с почерковедческими экспертизами. За 2019 год было проведено около 225 таких экспертиз.
Начальник ЭКЦ МВД по РТ призвал жителей города внимательнее просматривать документы, чтобы не стать жертвами мошенников.

"Прежде, чем подписывать любые документы, сравните подписи на документах с подписями в паспортах. Никогда не доверяйте копиям документов. Требуйте оригиналы документов, четкий рукописный текст. Подписи желательно должны быть выполнены шариковыми ручками", - предупредил Анас Мухаметзянов.

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комментарии

Горожанин
0
27 февраля 2020
17:56
ПИСАТЬ (писить) нельзя "взрыв"! Надо писать (писить) "хлопок!"
Горожанин
0
27 февраля 2020
18:07
проказа спалила всю кухню короче )

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10:52, 17.12.2019
У двух известных марок чая обнаружены пестициды