Мининиханов подарит казанской школе майку с автографом футболиста Карадениза

Рустам Минниханов встретился с экс-футболистом "Рубина" Гёкденизом Караденизом. Как сообщили в пресс-службе президента РТ, обсуждались вопросы взаимодействия в части популяризации спорта, здорового образа жизни, поддержки детского спорта и другие актуальные темы.

В ходе встречи Карадениз вручил Минниханову майку с собственным автографом, которую глава Татарстана решил передать в школу-интернат №4 для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что ранее футболист встретился с мэром Казани Ильсуром Метшиным, которого попросил помочь с благоустройством двора мечете Карадениз.