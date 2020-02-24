В Казани простились с бывшим прокурором Татарстана Кафилем Амировым

В здании Татарской филармонии сегодня, 24 февраля, состоялась траурная панихида по государственному советнику юстиции, бывшему прокурору Татарстана Кафилю Амирову.

Церемонию прощания посетили Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и другие, сообщают в пресс-службе главы РТ. Рустам Минниханов в телеграмме выразил семье Амирова соболезнования:

"Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался. Бессменный на протяжении тринадцати лет прокурор республики, преподаватель университета и наставник молодежи, фотохудожник и автор нескольких книг - все грани своего незаурядного таланта он посвящал республике и внёс бесценный вклад в защиту и укрепление законности в Татарстане", - сказано в тексте послания.

Напомним, что Кафиль Амиров скончался накануне на 71-м году жизни от инсульта. Его похоронили на мусульманском кладбище в Самосырово.

Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Теньковского района (ныне Верхнеуслонский район) Татарской АССР. Окончил Харьковский юридический институт, еще до его окончания являлся корреспондентом в районной газете в Удмуртии. Работу в прокуратуре начал с должности следователя в Сармановском районе, прокурором Татарстана являлся с 2000 по 2013 годы.