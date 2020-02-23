В жуткой аварии в Татарстане один человек погиб, четверо пострадали

Накануне, 22 февраля, в Бугульминском районе республики произошло смертельное ДТП.

45-летний водитель за рулем автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 28-летнего водителя. От удара автомобили раскидало по разным сторонам проезжей части.

Как рассказали в пресс-службе МВД РТ, в результате аварии погибла 38-летняя пассажирка Chevrolet Lacetti. Еще четверых человек госпитализировали – 33-летнюю и 68-летнюю пассажирок Daewoo и 23-летнюю и 27-летнюю пассажирок Chevrolet.