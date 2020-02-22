Муфтий Татарстана заявил, что многоженство спасет женщин от одиночества

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в "Инстаграме" Духовного управления мусульман РТ ответил на вопросы, касающиеся религии и семейной жизни. Одним из них стало многоженство.

"...Две, три или четыре. Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то он должен довольствоваться одной. И мы говорили, что может быть лучше иметь один тыл, чем два фронта. Человек должен подумать над этим. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние, чтобы содержать две семьи, и он может выделять правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими", - считает муфтий республики.

Также он рассказал, каким должен быть махр (выкуп за невесту), и как убедить жену совершать намаз.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, живущих гражданским браком, проститутками. Представители духовенства Татарстана рассказали корреспонденту ProKazan.ru, что важнее - светский, религиозный брак или любовь.