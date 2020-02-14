В Казани водители устроили драку на проезжей части

В социальных сетях появилось видео "разборок" на дороге между двумя казанскими автолюбителями.

Судя по кадрам, водитель "Лады Ларгус" не дает проехать "Chevrolet Niva". Водитель отечественного автомобиля останавливается прямо на середине дороги, выходит из машины и идет выяснять отношения с соседом по проезжей части.

Мужчины дерутся около минуты, и их не смущает множество машин вокруг. Запись заканчивается на том, что дерущиеся расходятся.

Напомним, что ранее в Казани на видео попала драка водителя и пешехода на "зебре".