В Казани благоустроят сквер на Авангардной. Что предлагают архитекторы и чего хотят жители

Жители Приволжского и Вахитовского районов обсудили с представителями администрации благоустройства сквера около дома №66 по Авангардной.

Архитекторы предложили поделить сквер на несколько зон и организовать спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, площадку для воркаута и памп-трек, детские зоны, а также зону отдыха, сообщает пресс-служба Программы развития общественных пространств РТ.

Жители микрорайона высказали пожелание определить площадку для проведения мероприятий с участием воспитанников центра детского творчества "Олимп". Кроме того, активисты предложили добавить в проект благоустройства зону для выгула собак, а также предусмотреть необходимые условия для маломобильных горожан.

Добавим, что благоустройство сквера в 2020 году запланировано в рамках Программы развития общественных пространств.