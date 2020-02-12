Сегодня, 12 февраля, в ходе итоговой коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ отцу погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина вручили орден " За заслуги перед Республикой Татарстан".

Указ о награждении Хайруллина был подписан еще в декабре 2019 года, однако вручить награду при жизни не успели. Напомним, что экономист и депутат Айрат Хайруллин разбился на собственном вертолете 7 февраля в Лаишевском районе. При этом еще два человека - помощник депутата и пилот - при крушении выжили.