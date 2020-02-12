В Татарстане за год ощутимо подорожали загородные коттеджи. Почти во всех регионах РФ они подешевели

За прошедший год в РТ на 7% подорожали загородные дома и коттеджи. Больший рост цены на этот вид недвижимости аналитики Авито зафиксировали только в Башкирии (+9%) и в Иркутской области (+8%). В большинстве регионов за минувший год стоимость коттеджей и загородных домов снизилась или выросла не столь значительно.

На сегодняшний день Татарстан находится в десятке регионов с самым дорогим жильем данного вида. По стоимости квадратного метра РТ (27 025 рублей) опережают Московская и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Крым. Самая высокая стоимость загородных домов и коттеджей - в Камчатском крае: она составляет, в среднем, 44 444 рубля за квадратный метр.

Стоит также отметить, что дачи в Татарстане за минувший год подешевели на 4%, средняя стоимость квадратного метра составляет порядка 11 тысяч рублей. Тенденция к снижению цены наблюдалась по всех стране, отмечают аналитики. Самые дорогие дачи в России - в Крыму: здесь квадратный метр стоит почти 30 тысяч.