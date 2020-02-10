«Стыд! Позор!»: Минниханов раскритиковал работу Министерства экономики РТ

Сегодня в Казани состоялось расширенное заседание коллегии Министерства экономики Республики Татарстан, в котором принял участие Президент РТ Рустам Минниханов.

С основным докладом в ходе коллегии выступил министр экономики РТ Фарит Абдулганиев.

Спикер заявил, что Татарстан занимает лидирующие позиции по своему экономическому потенциалу. Глубина переработки нефти достигает 99%, доля инновационной продукции в объеме промышленного производства превышает 20%, сырьевой экспорт составляет около 60 % в структуре экспорта.

В 2019 году объем валового регионального продукта республики составил 2,58 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 1%. Прогнозируется, что в 2020-ом году темп роста ВРП превысит 2%.

Впервые за всю историю статистического наблюдения доля малого и среднего предпринимательства в экономике Татарстана превысила 26%, а численность занятых на малых и средних предприятиях достигла абсолютного максимума почти 600 000 человек.

Спикер отметил, что на территорию Республики Татарстан вошли крупнейшие Интернет-ритейлеры - Ozon и Wildberries. Татарстан должен стать центром онлайн - шелкового пути, заявил Абдулганиев.

Президент Татарстана в заключительном слове отметил позитивную статистику, прозвучавшую в докладе министра и обратил внимание на недочеты в работе ведомства.

"Год завершили. Тон позитивный. Но мы никогда не должны быть удовлетворены своей работой", - сказал Минниханов.

Президент РТ выразил недовольство по поводу низкого роста ВРП:

"Ну что такое рост 1%? Конечно, можно сослаться на то, что серьезную часть нашей экономики составляет нефтяная промышленность, есть санкционные проблемы. Но тем не менее те цели и задачи, которые поставлены главой государства, Владимиром Путиным, несколько другие. И этого я не услышал, как мы будем достигать минимум 5% роста ВРП. Но это самое главное. Без роста экономики мы не сможем изменить качество жизни населения, выполнить задачи, которые приняты национальными проектами, в послании президента. Рост экономики в республике должен быть хотя бы на уровне 5%".

Минниханов подметил дисбаланс в распределении предпринимателей по районам РТ.

По итогам 9 месяцев прошлого года, в среднем, по республике на 1 тыс. населения приходилось 43 субъекта МСП. Однако в таких районах, как Кайбицкий, Атнинский, Агрызский, показатель составляет 18.

Президент РТ отметил, что у промышленного парка "Актаныш" очень активный руководитель, парк получил бюджетные инвестиции, однако его заполняемость составила всего 8%. Минниханов упомянул и промплощадку в Новошешминском районе, ее заполняемость составила 21%, что тоже не удовлетворило президента.

"Ну, зачем деньги тратить?" - возмутился президент.

Он отметил, что в пяти районах республики ничего не делают для развития бизнеса. В Аксубаевском, Атнинском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Черемшанском районах до сих пор не созданы промплощадки.

"Площадки надо создавать, чтобы предприниматели могли туда прийти", - заявил Минниханов.

Президент РТ выразил недовольство тем, что федеральная электронная торговая площадка используется не в полной мере. Он назвал предприятия, которые не размещают заказы на этой площадке, - Волго-Вятскуправтодор, Фонд соцстраха по РТ, Казанский вертолетный завод, Таттехмедфарм и другие. Он отметил, что татарстанские производители работают на других площадках.

Работайте на ней. Она ничем не хуже, даже лучше. Дешевле. Все ждут, когда закроется эта площадка, чтобы все в Москву поехали. Этого хотите?" - возмутился глава республики.

Рустама Минниханова возмутило состояние инжиниринговых центров и центров прототипирования.

"Здесь полный бардак у нас! Мы вложили огромные деньги - и свои, и федеральные, а эффективность очень низкая. И "КАИ-Лазер" не работает, и другие. Я думал, это все работает у нас. Даю поручению правительству РТ разобраться в ситуации. Стыд и позор!" - заключил президент.

Минниханов также обратил свое внимание на то, что Татарстан получил статус ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) для 5 моногородов, однако при этом Чистополь не выполнил принятые обязательства по количеству привлеченных резидентов, Менделеевский район не соответствует параметрам.

Президент отметил еще одну проблему в республике — недостаточное количество патентов.

"Мы говорим, что мы инновационный регион. Китай за 17 лет нарастил ежегодную регистрацию патентов на изобретения в 26 раз. Что касается нашей республики, из федерального объема патентов мы составляем 2%. Какой мы инновационный регион? Где патенты, где работа? Я считаю, что нужно серьезно проанализировать работу наших вузов. Я очень недоволен", - сказал глава республики.

"В целом, огромная работа проведена. Год завершили. Планы есть", - заключил президент РТ.