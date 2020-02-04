Клиенты группы «Открытие» в 2019 году стали страховаться от онкологии и болезней в 3,6 раза чаще

Ко Всемирному дню борьбы против рака (4 февраля) СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу «Открытие») подсчитала количество покупателей страховок с защитой от критических заболеваний, в первую очередь онкологических и сердечно-сосудистых.

В прошлом году клиенты купили 5,8 тыс. полисов с защитой от критических заболеваний, которые предлагает СК «Росгосстрах Жизнь». В 2018 году было продано всего 1,6 тыс. полисов* с таким покрытием.

Из общего числа проданных страховок с дополнительной защитой от критических заболеваний 20% — это полисы для детей, которые можно приобрести в составе «детских» программ накопительного страхования жизни (НСЖ) «Росгосстрах Жизнь».

Размер премии по критическим заболеваниям за прошлый год вырос почти в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Кроме того, если в 2018 году полисы с покрытием критических заболеваний приобретали мужчины и женщины примерно поровну, то в 2019-м почти 60% покупателей — женщины.

«Рост популярности страховой защиты от онкологических, сердечно-сосудистых и других критических заболеваний говорит о том, что наши клиенты все больше следят за своим здоровьем и образом жизни. Такие страховки позволяют оперативно получить второе мнение квалифицированных врачей и максимально быстро начать лечение, что крайне важно для подобного рода заболеваний», — отмечает Наталья Белова, член правления, директор блока маркет-менеджмента СК «Росгосстрах Жизнь».

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями (World Cancer Day). Он был учрежден Международным союзом борьбы против рака (International Union Against Cancer, UICC) с целью привлечения внимания к этой проблеме.

*По данным компании «ЭРГО Жизнь», на базе которой развивается СК «Росгосстрах Жизнь»

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 офисов и представительств компании, порядка 300 центров и пунктов урегулирования убытков. В компании работает около 50 тыс. сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2018 года система РОСГОССТРАХ отметила 97 лет со дня своего создания. www.RGS.ru.

ПАО Банк ФК «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.