Афиша

Мухаметшин: Иван Купала — важное звено культурной преемственности

Служба новостей Автор статьи
В Зеленодольске прошел республиканский праздник...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Зеленодольске прошел республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала», посвященный летнему солнцестоянию. Основной площадкой стал парк «Березовая роща», где для гостей организовали концерт, народные игры, мастер-классы и традиционные купальские обряды.

Участников поздравил Почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Зеленодольск, носящий звание города трудовой доблести, вновь объединил тысячи людей, уважающих народные традиции и историческое наследие. По его словам, праздник помогает сохранять культурную преемственность и знакомит молодежь с народными традициями.

В гуляньях также участвовали глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, депутаты Госсовета Татарстана, руководители министерств и ведомств, а также делегация Республики Сербской. Для гостей работали ремесленный городок, творческие мастер-классы и тематические фотозоны.

Кульминацией стала концертная программа, открывшаяся театрализованным прологом «Колыбель легенд». Хедлайнером выступил белорусский ансамбль «Сябры». На озере гости спустили на воду венки из полевых трав — по народному поверью, это символизирует счастье и исполнение желаний.

Праздник завершился огненным шоу, массовым спуском венков и этнодискотекой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

23 часа назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

как вывести прусаков из квартиры навсегда

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Интересное в Казани

3 дня назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы

курсы по финансовой грамотности для воспитателей в Москве

Новости России

день назад

Июль может стать неожиданным для пенсионеров: подписанный указ затронет людей от 60 до 90 лет

Новости России

день назад

С июля квартира может оказаться не только вашей: кому грозит законное подселение незнакомцев

Новости России

15 часов назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Гороскопы

3 часа назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье
Наука
12 минут назад

Исследование усомнилось в охоте и использовании огня Homo floresiensis

Новое исследование ставит под сомнение, что пре...

Бизнес новости Казани

59 секунд назад

Никитин: на рынке труда снова доминирует работодатель

Кулинария

37 минут назад

Мясо получается невероятно сочным: старинная верещака по-белорусски собирает всю семью за столом

Наука

3 часа назад

Ученые: порок сердца у матери влияет на развитие ребенка

Технологии

4 часа назад

«Яндекс» опроверг слухи об удалении «Яндекс Пэй» из AppStore
На "Иннопроме" представили умные часы для роста...
Технологии
46 минут назад

На "Иннопроме" представили умные часы для роста производительности

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане проверяют готовность элеваторов к приемке зерна

Важное в РТ

7 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани обсудили актуальные темы

Технологии

8 часов назад

Названы самые опасные электроприборы в доме
Гид по Казани
4 дня назад

Лето в городе: уютные веранды Казани