Мухаметшин: Иван Купала — важное звено культурной преемственности

В Зеленодольске прошел республиканский праздник славянской культуры «Иван Купала», посвященный летнему солнцестоянию. Основной площадкой стал парк «Березовая роща», где для гостей организовали концерт, народные игры, мастер-классы и традиционные купальские обряды.

Участников поздравил Почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Зеленодольск, носящий звание города трудовой доблести, вновь объединил тысячи людей, уважающих народные традиции и историческое наследие. По его словам, праздник помогает сохранять культурную преемственность и знакомит молодежь с народными традициями.

В гуляньях также участвовали глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев, депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов, депутаты Госсовета Татарстана, руководители министерств и ведомств, а также делегация Республики Сербской. Для гостей работали ремесленный городок, творческие мастер-классы и тематические фотозоны.

Кульминацией стала концертная программа, открывшаяся театрализованным прологом «Колыбель легенд». Хедлайнером выступил белорусский ансамбль «Сябры». На озере гости спустили на воду венки из полевых трав — по народному поверью, это символизирует счастье и исполнение желаний.

Праздник завершился огненным шоу, массовым спуском венков и этнодискотекой.