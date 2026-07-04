В Татарстане выросли зарплаты и звучали сирены

Средняя зарплата в Татарстане за первые четыре месяца 2026 года достигла 95,4 тысячи рублей, что на 16,3% выше прошлогодних показателей. Лидирует IT-сектор с доходом 160 тысяч рублей, за ним следуют финансисты (142,8 тыс.) и ученые-разработчики (142,2 тыс.). В то же время в торговле, образовании и административной деятельности зарплаты ниже среднереспубликанского уровня, а меньше всего получают сотрудники гостиничного бизнеса и общепита — менее 60 тысяч рублей.

Ночь на 4 июля жители Казани и Альметьевска провели под вой сирен: около двух часов ночи поступили сигналы о ракетной опасности. Через сорок минут угроза расширилась на Казань и Зеленодольск из-за атаки беспилотников. Тревогу отменили в 04:14 утра. Из-за закрытия неба с 01:46 до 04:21 задерживались рейсы из аэропорта Казани, а также в Бугульме и Нижнекамске.

В Московском районе Казани введен карантин из-за смерти собаки от бешенства. Животное взяли из приюта без прививок, диагноз подтвердился в клинике. В радиусе 500 метров проводятся экстренные меры: владельцы проходят вакцинацию, соседям рекомендовано обратиться к врачам с питомцами. Тело собаки исследуется в лаборатории.