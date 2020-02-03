Кабмин Татарстана установил норматив по бездомным животным в республике

Кабинет министров Татарстана установил норму безнадзорных животных для городов и районов республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах их количество должно составлять не более 2,8 голов на 1 тысячу жителей. В муниципальных районах - 2 животных на это же количество человек.

Сообщается также, что постановление принято в рамках реализации закона РТ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями Республики Татарстан в сфере организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, а также в области обращения с животными".

Каким конкретно образом планируется регулировать численность животных, в документе не указано.