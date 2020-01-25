В Татарстане сняли обвинения с мамы 13-летней девочки, вышедшей замуж за бывшего имама

Следком Татарстана снял обвинения с мамы 13-летней девочки, вышедшей замуж за 29-летнего бывшего имама, сообщает Kazanfirst.ru. Ранее женщину подозревали в пособничестве развращению несовершеннолетних, якобы она дала благословение на первую брачную ночь между дочерью и ее мужем после никаха. Расписаться в ЗАГСе пара планировала, когда девочке исполнится 16 лет.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», через некоторое время мама девочки тоже попала под уголовное преследование. Многодетную мать задержали, но суд не стал арестовывать ее. В связи с отсутствием в ее действиях состава преступления уголовное дело в отношении нее закрыли.

Дело в отношении бывшего имама в скором времени будет направлено в суд.