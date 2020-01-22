В Казани парень разбил стекло в автобусе, опубликовано видео

На днях в Казани молодой парень разбил окно в автобусе, следующем по маршруту №2. Об этом Prokazan.ru рассказали в ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

«В общественном транспорте ехала мужская компания. Что толкнуло одного из молодых людей совершить такой дерзкий поступок остается загадкой. На видео видно, когда стекло разбилось у компании это вызвало только улыбки», - рассказал председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

Молодые люди вышли из автобуса буквально через минуту на остановке «Сквер Тукая». Ассоциация уже обратилась в полицию, однако Сергей Темляков отметил, что перевозчики готовы простить хулигана – «при раскаянии виновного и возмещении ущерба».