В Татарстане переименовали три населенных пункта

В Татарстане у трех населенных пунктов поменялись названия. Об этом сообщают в Министерстве земельных и имущественных отношений РТ.

В рамках работы, проводимой ГБУ "Фонд пространственных данных Республики Татарстан" по созданию и ведению каталога наименований географических объектов РТ на татарском языке, выявляются разночтения и расхождения в названиях географических объектов. В связи с этим принят закон, который устанавливает новые названия трех населенных пунктов республики:

Село Васькино Туйралы Бавлинского муниципального района Республики Татарстан изменено на – село Васькино-Туйралы;

Деревня Три-Сосны Сабинского муниципального района Республики Татарстан изменено на – деревня Три Сосны;

Поселок "Детский санаторий" Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан изменено на – поселок Детский санаторий.