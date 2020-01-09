В новогодние праздники в Татарстане от пиротехники пострадали 13 человек

С 23 декабря по 8 января на территории республики произошел ряд несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. Как рассказали в МЧС РТ, травмы получили 13 человек.

Практически половина случаев - это повреждения глаз. Термические ожоги различных частей глаза получили казанцы 2001, 2009 и 1987 годов рождения, инородное тело конъюктивы врачи обнаружили у девочки 2012 года рождения из Зеленодольска. Еще несколько человек получили ранения: мужчина 1978 года рождения из Сабинского района доставлен к медикам с рваной раной века и термическим ожогом, житель Республики Марий Эл 1982 года рождения получил проникающее ранение левого глаза.

На втором месте по частоте - травмы рук. Ожоги или раны от использования пиротехники получил мальчик 2006 года рождения из Заинска, а также взрослые жители поселков Высокая Гора, Пелево Лаишевского района и трое казанцев.

Еще одна жительница Казани - женщина 1983 года рождения - встретила новогодние праздники с переломом локтевой кости, а подросток 2003 год рождения - с термическим ожогом лица.

Напомним, что в новогодние праздники из-за пиротехники в одной из квартир Казани произошел пожар.