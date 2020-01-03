Закрытые окна не спасут от петард: дознаватели выясняют обстоятельства пожара в Казани

Главное управление МЧС РФ по РТ сообщает, что 1 января по ул. Адоратского д.37 из-за запущенного салюта произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 00 часов 30 минут. В 00 часов 34 минуты к месту прибыл дежурный караул СПСЧ-48 в количестве 14 человек. Пожарные подразделения встретили жильцы дома и хозяйка квартиры, которая пояснила, что происходит горение в комнате квартиры на шестом этаже, дверь закрыта на замок.

• В 00 часов 38 минут пожар локализован.

• В 00 часов 41 минут ликвидировано открытое горение.

• В результате пожара: погибших и пострадавших нет. Горели диван и тумбочка в спальной комнате на площади 4 кв. метра.

Как выяснили дознаватели Государственного пожарного надзора, хозяйка квартиры находилась дома, после полуночи услышала на улице взрывы от салютов. В какой-то момент, разбив стекло створки окна, в комнату влетело что-то, похожее на салют. Комната сразу заполнилась дымом, горение происходило и на диване, и около шкафа, и на тумбочке, где стоял телевизор. После чего ей в дверь стали стучать соседи, она открыла им дверь, её вывели из квартиры, а соседи стали тушить пожар. Затем прибыли пожарные подразделения.

С места пожара между шкафом и диваном дознаватели ГПН изъяли в присутствии понятых фрагмент металлического цилиндра салюта с недогоревшим порохом внутри.

В настоящее время проводится проверка сообщения в соответствии со ст. 144 УПК РФ.