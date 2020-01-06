«У нас на глазах ушел в воду». В Татарстане «КамАЗ» вылетел в реку, водитель умер на месте

Сегодня утром, 6 января, в Альметьевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. На 9-м километре автодороги Альметьевск – Лениногорск 48-летний водитель автомобиля «КамАЗ», по предварительным данным, не выбрался безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся и частично ушел под воду.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, водитель грузового автомобиля скончался на месте аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД.

«Он перед моими глазами ушел в воду,мы первые свидетели аварии,водитель камаза который впереди меня ехал,я и мои 2 пассажира,и сзади 2 машины,больше мы не кого не видели», - пишут очевидцы в социальных сетях.

«Хороший был человек, очень жаль, соболезную всем его родственникам, друзьям, коллегам и просто знакомым. Пусть земля тебе будет пухом».