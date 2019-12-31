Стал известен график работы общественного транспорта в праздничные дни

С 1 по 8 января транспортное обслуживание в Казани будет организовано по графикам выходного дня.

В новогоднюю ночь автобусы, трамваи, троллейбусы будут курсировать по городу до 2.00.

Метрополитен продолжит свою работу до полуночи.

Утром 1 января автобусы выйдут на линию с 7.00, метрополитен откроется в 6.00 и проработает до полуночи.

7 января после окончания праздничной службы в честь Рождества Христова в 2.30 9 автобусов и один троллейбус заберут пассажиров с остановки "Центральный стадион". Оттуда можно будет доехать до любой части города.