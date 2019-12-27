В Казани женщину дважды поймали пьяной за рулем. Она раскаивается

В Казани 33-летнюю местную жительницу дважды задержали нетрезвой за рулем автомобиля. Об этом сообщают в прокуратуре РТ.

По данным ведомства, что утром 11 октября 2019 года подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, была задержана сотрудниками полиции за рулем автомобиля «Лада» на улице Шамиля Усманова. Как выяснилось, ранее она уже привлекалась к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Подсудимая свою вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, с лишением права правления транспортными средствами на 2 года.