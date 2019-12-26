Глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе акции "Елка желаний" вытянул открытку девочки Полины из Белгородской области. Она мечтала побывать в Казани, на что Михельсон отреагировал без особого энтузиазма:

"В Казани? Елки-палки" - прокомментировал он.

Видеофрагмент опубликовал в своем "Твиттере" журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«В Казани? Елки-палки!»: Глава «Новатэка» Леонид Михельсон взял с Елки желаний в Кремле открытку девочки, мечтающей побывать в Казани, и поменялся с главой «Сибура» Дмитрием Коновым на открытку мальчика, мечтающего побывать в Москве pic.twitter.com/fG17XgjbfF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 25 декабря 2019 г.

После волонтер пыталась объяснить Михельсону, как связаться с семьей подопечной, однако в Казань он девочку в итоге не повезет: глава "Новатэка" поменялся открытками с руководителем "Сибура" Дмитрием Кононовым, ему досталось желание другого ребенка побывать в Москве.

Напомним, что накануне президенту РТ досталось желание 11-летнего мальчика из Казани - он мечтал о полете на вертолете. Вчера в "Инстаграме" Рустама Минниханова появилось совместное с ребенком фото с борта вертолета.