Знаменитый на весь мир канадский Cirque du Soleil привез в Казань новое представление.

Корреспондент ProKazan.ru побывал за кулисами шоу, пообщался с артистами и выяснил, почему москвичам не понравилось представление, какие суеверия существуют в среде циркачей и при чем здесь "Ак Барс".

В этом году цирк привез в Россию новинку — шоу на льду CRYSTAL. Режиссерами шоу выступили Себастьян Солдевилья и Шена Кэролл. Кристал - это имя главной героини шоу. По сюжету девушка страдает от того, что ее называют странной. Они мечтательна и романтична, не похожа на остальных. От досады Кристал прибегает к замерзшему пруду и проваливается под лед. Так она оказывается в мире своих фантазий и грез.

Впервые в истории Cirque du Soleil акробаты выполняют трюки на льду. В программе представления значатся: фигурное и экстремальное катание, фристайл, акробатика. В спектакле задействовано 43 артиста: 20 акробатов, 19 фигуристов, 3 музыканта и 1 клоун. Команда шоу интернациональная, четверо артистов русские.

Пресс-секретарь шоу Джени Малле провела для журналистов экскурсию за кулисами цирка.

Джени показала журналистам костюмерную шоу. Здесь многочисленные сценические костюмы приводятся в порядок. Вся одежда для шоу изготавливалась в Монреале. Создатели костюмов вдохновлялись 60-ми годами и культурой поп-арт.

Для шоу используются 40 париков. До начала представления мастер делает укладку на каждом парике.

Шоу имеет свою собственную прачечную. Все вещи сушатся строго на вешалках.

Джени также показала журналистам тренажерный зал для артистов. Здесь есть все необходимое для кардио и силовых тренировок. В помещении для тренировок тепловыми пушками поддерживается комфортная температура, чтобы артисты не переохлаждались и не перегревались.

Вещи, оборудование для шоу перевозятся в специальных кофрах. Все они разных цветов, в соответствии с содержимым. Как сообщила помощница Джени, благодаря эффективной системе упорядочивания на демонтаж шоу уходит всего три часа.

На синих матах за кулисами артисты разминаются и тренируются. Мы застали момент, когда один из акробатов обучал трех фигуристов акробатическим трюкам.

Создатели программы привносят в каждое шоу колорит того места, где проходят выступления. Например, в Казани главная героиня в одном из эпизодов шоу облачается в хоккейную форму "Ак Барса".

В представлении не задействованы специалисты, которые работают со светом, все происходит автоматически. Дженни рассказала, что во все костюмы артистов встроены датчики со светодиодными лампочками. Датчики постоянно подают сигналы о том, где находится участник шоу в данный момент времени. Так световые приборы и видеопроекции синхронизируются с движениями всех артистов. На фотографии можно увидеть белый шарик рядом с буквой "C" на свитере. Это и есть датчик.

Джени продемонстрировала журналистам специальную обувь, разработанную для акробатов, выступающих на льду:

"Так как акробаты в данном шоу работают на ледовой поверхности, для них была изготовлена обувь с шипами и "кошками". Это позволяет артистам сохранять устойчивость. В шоу используются разные виды коньков. На некоторых коньках крепятся микрофоны. Звуки катания становятся частью музыкального сопровождения".

На главной площадке журналистам удалось застать репетицию одного из самых зрелищных номеров представления. В одном из эпизодов шоу конькобежцы в хоккейной форме на полной скорости выполняют прыжки, перевороты и невероятные кульбиты.

Небольшие интервью журналистам дали два артиста шоу.

Дмитрий Семыкин признался, что в Москве новое ледовое шоу приняли без особого восторга:

"Здесь (в России. - Прим. ред.) сложнее выступать. Люди знают, что из себя представляет фигурное катание".

На вопрос о трудностях, с которыми фигурист столкнулся при подготовке к шоу, артист ответил:

"Самым трудным для меня является совместить работу с акробатами. Часто приходится менять партнеров. То у меня партнеры фигуристы, то приходится кататься с акробатами. У них нет такого владения конька, как у меня".

Фигурист меняет 5 образов за шоу. Он играет нескольких персонажей: фигуриста, бизнесмена, партнера главной героини и тень.

На вопрос журналиста ProKazan.ru, существуют ли какие-нибудь суеверия в среде цирковых артистов, Семыкин ответил:

"Конечно есть. У каждого артиста свои ритуалы. Например, я конек надеваю с левой ноги. Кто-то считалочки делает, кто-то настраивается как-то, по определенному разминается. Я пытался надевать обувь с правой ноги. Все нормально было. Это чисто психологическая установка".

Артистка шоу Эмма Стоунз поведала журналистам, какие достопримечательности Казани она успела посмотреть. Ей удалось посмотреть Кремль, улицу Баумана с новогодней иллюминацией. На вопрос о суевериях она ответила:

"Да, суеверия есть, но я пытаюсь на каждом шоу не делать много ритуалов. Если перед каким-то новым шоу я делаю что-то, и шоу потом идет очень хорошо, я начинаю думать, что эти ритуалы надо будет сделать снова. У нас есть рукопожатия специальные с другими артистами до представления".

Гастроли цирка в столице Татарстана пройдут с 19 по 22 декабря в ЛДС "Татнефть-Арена". Предупреждаем любителей видеосъемок - записывать шоу категорически запрещено.