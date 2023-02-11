"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Десантники ВС РФ при попытке пристрелять гранатомет под Херсоном вызвали страшную панику в рядах ВСУ

Российские десантники совершенно случайно развязали "маленькую войну" у Херсона, сообщили военкоры "Русской весны". Они вышли пристрелять гранатомет, но страшно переполошили украинских боевиков.

Российский боец рассказал, что пока пристреливали по островам, нечаянно зацепили сигнальную мину. Боевики ВСУ открыли шквальный огонь из минометов по месту, на котором сработала "сигналка".

Российские десантники, понаблюдав за этим со стороны, засекли место, откуда "работали" ВСУ и "подчистили" его.

"Из одного дома выехал УАЗ и на скорости рванул на водокачку. И по этому зданию тоже поработали. Короче, хотели АГС пристрелять, а получилась маленькая война", — заключил боец ВДВ.

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