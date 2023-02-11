Новости России
· Служба новостей

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Десантники ВС РФ при попытке пристрелять гранатомет под Херсоном вызвали страшную панику в рядах ВСУ
"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Фото: structure.mil.ru

Российские десантники совершенно случайно развязали "маленькую войну" у Херсона, сообщили военкоры "Русской весны". Они вышли пристрелять гранатомет, но страшно переполошили украинских боевиков.

Российский боец рассказал, что пока пристреливали по островам, нечаянно зацепили сигнальную мину. Боевики ВСУ открыли шквальный огонь из минометов по месту, на котором сработала "сигналка".

Российские десантники, понаблюдав за этим со стороны, засекли место, откуда "работали" ВСУ и "подчистили" его.

"Из одного дома выехал УАЗ и на скорости рванул на водокачку. И по этому зданию тоже поработали. Короче, хотели АГС пристрелять, а получилась маленькая война", — заключил боец ВДВ.

Ранее мы сообщали, что Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ну, мы дотянем": самолет президента Путина совершил вынужденную посадку из-за неожиданного ЧП

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

обработка квартиры горячим туманом

Новости России

21 час назад

Объявлена охота на укровоина, убившего российских пленных просто так, ради забавы

Редакция помогает

3 дня назад

Работа везде: от завода до кондитерской. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани

Профи - недорогой репетитор по английскому языку

Новости России

день назад

"Привозишь пацанов, а через сутки увозишь их уже двухсотыми": украинский военный заявил о тяжелой обстановке под Авдеевкой

Новости России

20 часов назад

Привет Зеленскому: в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы, по всей территории Украины работает воздушная тревога

Новости Казани

день назад

Мобилизованного без селезенки из Казани отправили штурмовать Авдеевку: жена говорит, что не дали ни амуниции, ни подготовки

Новости Казани

день назад

"На Вашингтон": "САРМАТмобиль" из Казани шокирует гаишников и жителей Белгорода

Новости мира

день назад

"Сотни танков и 300 тысяч настырных русских": разведка Пентагона пришла в ужас, получив данные о новом наступлении ВС РФ
Новости Казани
59 минут назад

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

"Спасите, соседи!": В Татарстане отец и двое детей погибли в пожаре, мать и 1,5-годовалый ребенок успели выпрыгнуть из окна

Новости России

34 минуты назад

"Нечаянно развязали маленькую войну": российские десантники под Херсоном вышли пристрелять гранатомет и устроили в рядах ВСУ большой переполох

Интересное

21 час назад

"Примирительный рулет" и другие идеи: казанцы поделились рецептами для идеального ужина на 14 февраля

Новости России

44 минуты назад

"Закапывают, как собак, обмазывают хлоркой": Баранец раскрыл новую технологию секретных украинских кладбищ

Новости России

10 часов назад

"Сущий ад": офицер ЛНР описал, в какой ситуации оказались сейчас украинские боевики
В Казани мужчина вызвал скорую после взрыва петард в квартире, а потом атаковал ими же приехавших медиков

Новости мира

14 часов назад

В ООН признали подлинность записи с расстрелом русских пленных и задали Украине неудобный вопрос

Новости России

17 часов назад

"Не заслуживает снисхождения": присяжные не пожалели Фургала, ему вынесли суровый приговор

Новости Казани

18 часов назад

"Вот что такое - дурилка картонная!": житель Казани купил смартфоны в интернете, но получил что-то странное
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть