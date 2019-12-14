Думала само пройдет. В Татарстане женщина скончалась через пять дней после избиения

9 декабря в одном из домов по улице Заречной в селе Татарское Утяшкино Новошешминского района обнаружили тело 62-летней женщины. На теле были множественные кровоподтёки, следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.

Как выяснилось, за несколько дней до этого 36-летний житель соседней деревни вместе с друзьями приехал в Утяшкино в поисках знакомой. Он нашел дом, в котором она когда-то проживала, но хозяйка сообщила, что не знает такую, обругала пьяного мужчину и пыталась выгнать. Его это разозлило, он избил женщину – удары наносил и руками, и ногами. После этого мужчина скрылся.

Женщина скончалась через пять дней у себя дома, за все это время она так и не обратилась за медицинской помощью.

«В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.