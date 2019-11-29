Минниханов принял участие в открытии Sky Office банка «Открытие»

28 ноября 2019 года на улице Чернышевского, 43/2 открылся Sky Office банка «Открытие». Sky Office — основной канал взаимодействия с клиентами сегмента малого и среднего бизнеса. Это единственный офис банка банка ПАО «ФК Открытие» в России подобного формата.

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Он будет оказывать до 85% всех дистанционных услуг потенциальным и действующим клиентам малого и среднего бизнеса банка по всей России

Основные функции Sky Office - это консультации клиентов по телефону и через Интернет, продажа продуктов банка, техническая поддержка по работе в системе дистанционного банковского обслуживания. Новый сервисный центр повысит эффективность процессов операционной и сервисной поддержки, качество дистанционного обслуживания юридических лиц.

На открытии нового офиса банка побывал президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Вместо традиционного перерезания ленточки в честь открытия, Минниханов и Задорнов оставили слепок руки на глиняном пано.

«Наш приоритет - поддержать малый и средний бизнес в республике, поэтому появление этого офиса - знаковое событие», - отметил президент РТ Минниханов.

Выбор Казани для этого уникального федерального проекта не случаен.

«Татарстан входит в число регионов-лидеров России по основным макроэкономическим показателям, обладает высоким потенциалом развития крупного, малого и среднего бизнеса, высоким интеллектуальным потенциалом и квалифицированными сотрудниками», - подчеркнул президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

За месяц работы в пилотном режиме сотрудники Sky Office уже приняли около 100 тысяч обращений предпринимателей по телефону, при этом 87% звонков принято в первые 20 секунд ожидания, 3,5 тысячи обращений в чатах со средним временем отклика 60 секунд и 13 тысяч электронных писем. Одна из основных функций Sky Office – привлечение новых клиентов- юридических лиц в банк на расчетное обслуживание, открытие счетов, продвижение кросс-продуктов. Доля в общих продажах банка за первый месяц работы уже составила 30%.

«Дистанционные сервисы сегодня очень востребованы клиентами, они весьма эффективны, и «Открытие» как технологичный, постоянно обновляющийся банк будет все активнее их развивать, - отметила руководитель блока клиентского сервиса банка Наталья Смирнова. - В 2020 году мы планируем увеличить численность сотрудников Sky Office в 1,5 раза, до 300 человек, и в разы увеличить объем своих услуг».

В рамках офиса уже создано 190 новых рабочих мест, и их количество будет расти. Здесь все сделано с заботой о сотрудниках: предусмотрены кофе-поинты, зоны отдыха и игровые зоны. Они обеспечат максимальный комфорт и эффективность каждого в ежедневной работе.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.