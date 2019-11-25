Выбран новый префект Старо-Татарской слободы Казани

Префектом "Старого города" стал Роберт Гарипов, ранее работавший первым заместителем главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Такое решение было принято сегодня в мэрии горрода. В пользу этого кандидата чашу весов склонили опыт и знание городских проблем, отметил Ильсур Метшин.

Напомним, что всего на должность в финале отбора претендовали шесть человек. Роберт Гарипов в своем видении развития Старо-Татарской слободы предложил сделать драйвером бизнес:

"Если придет бизнес, за ним потянутся и люди", - считает Гарипов.

Также он озвучил идеи создать территорию науки и студенчества в "Доме занимательной науки и техники" по улице Тукая и центр современной культуры на базе завода Петцольда и Дома братьев Крестовниковых.

Добавим, что до назначения в 2018 году на пост замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Гарипов работал руководителем Совета муниципального образования "Нижнекамский муниципальный район". На этой должности он находился 8 лет.