В трех районах Казани отключат свет

В Казани из-за ремонта линий электропередач и оборудования на подстанциях снова отключат свет. На этот раз электричества не будет в Вахитовском, Московском и Приволжском районах города. Отключение запланировано на вторник, 26 ноября.

В Вахитовском районе без света останутся всего два дома – по улице Назарбаева, 10 и по улице Островского, 107. Электричества не будет с 8 часов утра до 5 часов дня.

В то же время отключат свет и в Московском районе по адресам: улица Беломорская, 71а, 73, 77, 79, 79а, 79б, 81, 83 и в доме №17 по улице Химиков.

В Приволжском районе останутся без света дома в частном секторе по улицам Землемерная и 2-я Землемерная. Здесь электричество отключат с 8.00 до 18.00.