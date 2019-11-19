МЧС РТ предупреждает о сильной гололедице в течение дня

МЧС Татарстана опубликовало официальное предупреждение о сложных дорожных условиях.

По данным ведомства, сегодня в течение дня и вечером в Казани и на всей территории республики ожидается сильная гололедица. По прогнозам синоптиков, 19 ноября к ночи температура воздуха опустится до -11...-13 градусов.

Завтра минимальные температуры воздуха ночью и утром составят -11..-16˚, при прояснениях до -17..-22˚; максимальные температуры воздуха днем -8..-13˚. На дорогах также ожидается гололедица, местами сильная.