Верующим рассказали о переходе души после смерти

Эксперты рассказали, как трактуется выражение «тот свет» и что может означать представление о небесах после смерти человека.

По данным материала, распространённое мнение о том, что душа сразу после смерти переходит в иной мир, является упрощённым. Сначала она, как утверждается в публикации, остаётся в земном пространстве.

В это время душа якобы бывает в местах, связанных с памятью о человеке, и наблюдает за скорбью родных. Такой этап предшествует дальнейшему переходу.

Затем душа направляется не непосредственно на небеса, а в более тонкую энергетическую область. Насколько быстро это происходит, связывают с её состоянием и силой привязанности к земному миру.

Сам «тот свет» авторы описывают как пространство, которое легче и подвижнее привычной реальности. Там душе, согласно публикации, проще достигать желаемого без значительных усилий.

Для объяснения этого состояния используются сравнения с фильмом, компьютерной игрой или управляемым сновидением. Главная особенность такого пространства — его изменчивость и пластичность.

В материале также говорится, что люди, сообщавшие о кратком опыте пребывания «на том свете», могли бы узнать в таком описании собственные ощущения, пишет akpars.ru