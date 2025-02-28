В Турции обнаружили «врата в ад»

Древний город Иераполис в турецком Памуккале, внесенный в список ЮНЕСКО, хранит тайну «Ворот Плутона». Недавние исследования подтвердили, что это место, считавшееся входом в царство мертвых, смертельно опасно и сегодня.

В древности здесь приносили жертвы богам: животных приводили к храму, и они мгновенно погибали. Недавние раскопки выявили гробницу с фресками трехглавого Цербера – стража подземного мира.

Античный историк Страбон описывал, как в этом месте погибла девушка, а выпущенные им воробьи замертво падали в воздухе. Современные ученые также испытывают недомогание, поэтому работают дистанционно.

Причина явления – высокая концентрация углекислого газа, достигающая 80%. Даже 10% достаточно, чтобы убить человека. Жрецы, вероятно, знали об опасности и находились в местах с минимальной концентрацией газа, пишет РЕН ТВ.