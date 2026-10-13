Исследование Mail показало, какие задачи казанцы доверят ИИ

Жители Казани готовы передавать искусственному интеллекту часть повседневных задач, однако полностью отказываться от личного контроля большинство пока не планирует. К таким выводам пришли Почта Mail и Новости Mail по итогам совместного опроса.

Согласно результатам исследования, главным назначением искусственного интеллекта казанцы считают помощь в борьбе с цифровым беспорядком. В тройку наиболее востребованных сценариев вошли поиск нужных файлов и данных, который выбрали 22% участников, напоминания о личных делах с показателем 15%, а также распределение сообщений и писем, набравшее 11%.

Интерес к таким возможностям связан с ростом информационной нагрузки. Больше всего времени, по данным опроса, жители Казани тратят на поиск нужных сведений и переписки — по 25%. Еще по 20% респондентов назвали наиболее затратными работу с документами и платежами, а также согласование планов с другими людьми. Покупки и бытовые вопросы оказались самыми утомительными для 10% участников.

Освободившееся благодаря искусственному интеллекту время половина казанцев хотела бы направить на отдых и восстановление. Еще 30% предпочли бы провести его с семьей и близкими, а 20% — посвятить увлечениям.

Отдельной проблемой для участников исследования стал цифровой хаос. Четверо из десяти респондентов сообщили, что сталкиваются с двадцатью и более открытыми вкладками в обозревателе. Каждый пятый отметил большое количество чатов с непрочитанными сообщениями. Еще по 15% назвали источником беспорядка заметки, в которых трудно найти нужные сведения, и повторяющиеся файлы.

Для планирования дел казанцы чаще всего используют привычные инструменты. 30% фиксируют задачи в почте, по четверти участников выбирают заметки, напоминания и календари или мессенджеры. Менее 20% продолжают пользоваться ежедневниками и бумажными планерами.

Опрос провели среди читателей Новости Mail в сентябре 2026 года. В исследовании приняли участие 3 600 человек.