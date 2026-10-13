Учёные связали избыточный вес с более высокой выживаемостью при деменции

Люди с избыточным весом и ожирением после постановки диагноза деменции демонстрировали более высокую выживаемость по сравнению с участниками с нормальной массой тела. К такому выводу пришли исследователи из США и Канады, изучив данные 4523 американцев старше 51 года. Результаты исследования приводит Science XXI.

В начале наблюдения у добровольцев не было деменции. Учёные распределили их по четырём категориям в соответствии с индексом массы тела. В дальнейшем выяснилось, что вероятность смерти в период наблюдения была на 16% ниже у людей с избыточным весом, на 27% ниже при ожирении первой степени и на 22% ниже при ожирении второй и третьей степеней — по сравнению с группой с нормальным весом.

Исследователь Вирджиния Чанг предупредила, что полученные данные не являются рекомендацией набирать лишний вес. При этом масса тела может оказаться полезным показателем для оценки прогноза после диагностики деменции. По словам учёной, результаты также подчёркивают значимость полноценного питания для пациентов.

Геронтолог Юань Чжан сообщил, что команда проверила, могли ли статистические искажения повлиять на выводы. Проведённый анализ показал, что рассмотренные исследователями источники предвзятости не объясняют обнаруженную закономерность.

Учёные предполагают, что определённую роль могут играть особенности самой деменции. Заболевание способно нарушать привычки питания: человек забывает поесть, теряет аппетит или испытывает трудности с самостоятельным приёмом пищи. Дополнительные запасы жировой и мышечной ткани могут иметь значение в периоды недостаточного питания, однако эта гипотеза требует дальнейшего изучения.

Подобную связь между массой тела и выживаемостью ранее наблюдали при заболеваниях сердца и почек. Почему она возникает у людей с деменцией, пока неизвестно. Исследователи отмечают, что для понимания причин необходимо отслеживать изменения веса и пищевого поведения пациентов с течением времени, сообщает "Самара Онлайн 24".