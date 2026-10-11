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В РПЦ причислили предметы, которые нельзя класть в гроб

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Православным напомнили, что при подготовке к похоронам не следует класть в гроб лишние предметы, информирует akpars.ru.

Сильная эмоциональная связь с умершим порой заставляет близких оставлять рядом с его телом вещи, которые дороги семье. Это могут быть письма, деньги, продукты, драгоценности или телефон. Такие действия, как отмечается в публикации, нередко объясняются тем, что родственникам тяжело смириться с потерей. В отдельных случаях люди даже продолжают ждать невозможного сигнала, например звонка с телефона покойного. В материале подчёркивается, что умершему не требуется уносить с собой материальные вещи. Поэтому при погребении советуют ограничиться предметами, которые действительно нужны для обряда.

В гроб достаточно положить крест, подушку, покрывало, венчик и икону. При этом икону перед закрытием гроба обычно забирают.

Личные вещи умершего лучше не хоронить вместе с ним. Их можно оставить как память, передать родным, постирать или отдать тем, кто нуждается.

Отдельно говорится, что опасаться оставшихся после покойного предметов не нужно. Они не несут в себе ничего страшного и могут оставаться у близких после похорон.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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