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В районе Точки Немо фиксируется неизвестный науке гул

Этот таинственный звук породил массу слухов

pixabay.com

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В 1997 году группа океанологов обнаружила необычный звук в районе Точки Немо, происхождение которого так и осталось неясным. Он напоминал звуки, издаваемые китами или подводными лодками, однако был зафиксирован в зоне, где не встречаются морские млекопитающие и где нет следов человеческой деятельности.

Попытки выяснить источник этого шума не увенчались успехом. Когда запись проиграли на обычной скорости, звук напоминал работу какого-то неизвестного радиопередатчика. После исключения теории с подводными вулканами ученые предположили, что шум мог быть вызван отколовшимся от Антарктиды ледником.

Этот таинственный звук, получивший название «The Bloop», породил массу слухов, включая теорию о его связи с мифическим существом Ктулху. Однако ни одно из этих предположений так и не было научно подтверждено, пишет издание "КП".

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