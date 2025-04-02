Ученые уже знают, откуда придут смертоносные цунами

Специалисты связывают возможные катастрофы с продолжающимся глобальным потеплением. Похожие процессы, как отмечают учёные, уже происходили в далёком прошлом — около 3 и 15 миллионов лет назад. Тогда нестабильные отложения сдвигались в океан и провоцировали мощные волны.

Сейчас из-за повышения температуры океаны продолжают стремительно нагреваться, что, по мнению исследователей, делает образование цунами практически неизбежным. Ожидается, что первые подобные аномалии могут начаться в районе Антарктиды, а затем гигантские волны обрушатся на побережья Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Эксперты предупреждают: подводные оползни представляют серьёзную угрозу, поскольку способны спровоцировать разрушительные волны, приводящие к большим человеческим потерям, пишет МедиаПоток со ссылкой на Live Science.

Ученые подчёркивают, что влияние изменения климата куда масштабнее, чем многие предполагают. Так, признаки подводных оползней уже были зафиксированы ещё в 2017 году, и это напрямую связано с активным таянием ледников.

Кроме цунами, глобальное потепление может спровоцировать землетрясения и другие стихийные бедствия, способные унести множество жизней.