Ученые назвали реки, которые не должны существовать

Некоторые реки на планете ставят под сомнение базовые представления гидрологии — по всем научным законам они просто не должны существовать.

Обычно вода в реке движется вниз по течению, впадая в океан, море или озеро. Однако есть редкие исключения — водоёмы, нарушающие это правило и функционирующие по своим законам.

Такие реки можно встретить в разных уголках мира. К примеру, Касикьяре — уникальный водный поток, который соединяет два крупных речных бассейна: Ориноко и Амазонку. Учёные сравнивают её с чем-то вроде «водной червоточины», объединяющей два разных мира.

Ещё один пример — канадская река Эчимамиш. Её течение уходит в два разных направления: часть воды попадает в Хейс, другая — в Нельсон. Уникальность реки в том, что из-за практически плоского русла и наличия бобровых плотин определить точное направление потока практически невозможно. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на Naavtotrasse.