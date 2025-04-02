Ученые назвали реки, которые не должны существовать
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Некоторые реки на планете ставят под сомнение базовые представления гидрологии — по всем научным законам они просто не должны существовать.
Обычно вода в реке движется вниз по течению, впадая в океан, море или озеро. Однако есть редкие исключения — водоёмы, нарушающие это правило и функционирующие по своим законам.
Такие реки можно встретить в разных уголках мира. К примеру, Касикьяре — уникальный водный поток, который соединяет два крупных речных бассейна: Ориноко и Амазонку. Учёные сравнивают её с чем-то вроде «водной червоточины», объединяющей два разных мира.
Ещё один пример — канадская река Эчимамиш. Её течение уходит в два разных направления: часть воды попадает в Хейс, другая — в Нельсон. Уникальность реки в том, что из-за практически плоского русла и наличия бобровых плотин определить точное направление потока практически невозможно. Об этом сообщает МедиаПоток со ссылкой на Naavtotrasse.
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