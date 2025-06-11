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Ученые назвали продукты, которые повышают тестостерон

Рекомендуется делать упор на...

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Рекомендуется делать упор на свежие овощи, фрукты и зелень. Растительные компоненты, такие как антиоксиданты и флавоноиды, способствуют снижению воспалений в организме и насыщают клетки важными витаминами.

По мнению ученых, такой подход является эффективной мерой профилактики проблем с яичками и снижением уровня тестостерона.

В рационе полезны бобовые, яблоки, сельдерей, грейпфрут, томаты и виноград. Из зелени особенно полезны тимьян и петрушка, а для напитков предпочтителен зеленый чай.

Сбалансированное питание помогает предотвратить возрастные изменения и хронические заболевания, что имеет особое значение для мужского здоровья после 30 лет.

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