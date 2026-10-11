Священник разъяснил судьбу невенчанным супругам в загробной жизни

Священнослужитель из Пензы Виталий Зорин прокомментировал вопрос о том, что может ожидать после смерти супругов, не заключивших церковный брак, пишет akpars.ru.

Настоятель храма Иоанна Предтечи подчеркнул, что особенно непростой такая тема становится тогда, когда один из супругов не крещён. В этом случае у верующих возникает вопрос, смогут ли их души после земной жизни встретиться и узнать друг друга.

Христианская традиция связывает спасение с верой и принятием крещения. В публикации напоминают слова о том, что человек, который крестится и будет верить, спасётся, а не принявший крещения будет осуждён.

Однако, как отмечается в материале, представители РПЦ обычно избегают категоричных выводов о посмертной участи людей. Окончательное решение, согласно церковному взгляду, остаётся за Божьим судом.

Зорин советует в такой ситуации обращаться к молитве и сохранять надежду на милость Бога. По его словам, важно надеяться, что некрещёный супруг примет крещение при жизни, а брак будет оформлен по церковным правилам.