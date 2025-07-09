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· 16+ · Анастасия Котенкова

Судмедэксперт рассказала, что чувствует человек перед смертью

Судмедэксперт рассказала, как умирают люди

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Есть ли боль при смерти? Можно ли «проснуться» в морге? И существует ли жизнь после смерти? На эти и другие вопросы журналистам kuzbass.aif.ru ответила судебно-медицинский эксперт из Сибири.

По словам специалиста, всё зависит от причины смерти. Иногда человек умирает мгновенно и даже не осознаёт, что произошло. В других случаях процесс может затянуться. Но часто бывает так, что пострадавший теряет сознание до наступления смерти, и тогда он, скорее всего, ничего не чувствует. С физиологической точки зрения смерть начинается с кислородного голодания мозга — именно он первым страдает при остановке дыхания или сердца.

Чаще всего, как отмечает эксперт, люди умирают не от болезней, а от самых обыденных случайностей: падения, несчастные случаи, удары током или утопления. При этом трагедии часто можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился за помощью.

Ирина призналась, что заниматься судебной медициной мечтала с детства — всегда хотела быть врачом. Работа, по её словам, интересная, но нелёгкая. Вскрытия проводятся ежедневно и занимают около получаса. Хуже всего, говорит она, — работать с телами детей. К этому невозможно привыкнуть, и каждый такой случай остаётся в памяти.

Несмотря на специфику профессии, внешне эксперт ничем не отличается от обычного человека. Дома у неё обычная семья и квартира, а интересы вполне бытовые. Брезгливости в профессии нет — иначе просто не получится работать.

Ирина также прокомментировала миф о том, что душа весит 21 грамм, — по её словам, это красивая легенда, не подтверждённая практикой. На вопрос, можно ли очнуться в морге, она ответила, что такие случаи — редкость и скорее из области «страшилок». В современной медицине вероятность ошибки почти исключена.

Своё отношение к жизни после смерти эксперт сформулировала так: «Верю, потому что человеку важно во что-то верить». Иногда, признаётся она, задаёт покойникам вопросы, когда не удаётся сразу установить причину смерти — и удивительным образом ответы находятся.

А смысл жизни, считает она, в самой жизни. Нужно успевать делать то, что хочется, говорить важное, ценить простые моменты и помнить, как быстро всё может измениться.

Источник: kuzbass.aif.ru

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