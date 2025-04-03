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Специалисты рассказали, как защититься от кражи голосовых сообщений в Telegram

Как не попасться?

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Злоумышленники начали использовать мессенджеры по-новому — теперь они крадут голосовые сообщения, чтобы выманить деньги. В Telegram участились случаи, когда мошенники перехватывают чужие голосовые записи, изменяют их и пересылают родственникам или друзьям жертвы. В сообщениях якобы просят срочно перевести деньги на долги, кредиты или даже из-за продажи ценного имущества.

Такие обманы выглядят очень правдоподобно: голос звучит знакомо, а текст вызывает тревогу — создаётся впечатление, что это настоящий призыв о помощи. Мошенники давят на эмоции и доверие, заставляя человека отправить деньги незнакомцам.

Как не попасться?

Специалисты советуют не торопиться с переводами и всегда проверять подобные сообщения. Если пришло странное аудио с просьбой о деньгах, стоит связаться с отправителем другим способом — например, позвонить или написать в другом чате. Это поможет убедиться, что человек действительно нуждается в помощи.

Осторожность при общении в интернете и перепроверка информации — простые, но действенные шаги, чтобы не стать жертвой аферы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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