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Специалист назвал способ борьбы с разряжающимся аккумулятором

Даже при хорошем уходе за автомобилем рано или ...

pixabay.com

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Даже при хорошем уходе за автомобилем рано или поздно могут появиться технические трудности. Особенно часто они дают о себе знать в холодное время года — при сильных морозах двигатель может попросту не завестись. В большинстве случаев дело в нехватке тока: стартер не способен провернуть мотор. В таких ситуациях некоторые водители прибегают к хитрому решению — добавляют дополнительный провод массы. Об этом рассказал автоэлектрик в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Многим идея кажется странной — ведь с завода всё уже предусмотрено, зачем что-то дублировать? Но со временем, как и любые другие элементы, проводка стареет. В местах, где масса соединяется с кузовом, нередко появляется ржавчина, из-за чего ток начинает плохо проходить.

Зимой же ситуация усугубляется: аккумулятор теряет часть заряда под влиянием низких температур. А если масса работает неэффективно, то оставшегося заряда может не хватить на запуск двигателя. Чтобы избежать таких проблем, автолюбители монтируют дополнительный провод с большим сечением — его подсоединяют к очищенному участку кузова для надёжного контакта.

Благодаря увеличенной площади проводника ток проходит легче, и даже ослабленный аккумулятор может справиться с запуском мотора. Главное — правильно подключить провод. Такой подход может стать временной альтернативой покупке новой АКБ или пускового устройства.

Однако важно помнить, что установка второго минуса — это не полноценное решение. Часто причиной сложного пуска становится старый аккумулятор, который уже не способен держать заряд. Если батарее больше пяти-шести лет, её, скорее всего, пора менять — именно на такой срок и рассчитана работа современных АКБ.

Также следует учитывать: дополнительный провод массы стоит использовать только по мере необходимости. При постоянном подключении он может повлиять на работу генератора и других систем. Лучше всего сделать его съёмным, чтобы избежать риска короткого замыкания в пути, если провод случайно соприкоснётся с плюсом. В противном случае можно повредить электропроводку и остаться без света и питания.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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