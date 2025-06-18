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Россияне все чаще обращаются к телемедицине для консультаций с врачами

Россияне постепенно привыкают к онлайн-консульт...

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По данным опроса ВЦИОМ, россияне стали чаще обращаться к телемедицине. Если пять лет назад большинство граждан не использовало такие услуги, то сейчас число тех, кто консультировался с врачом по телефону или через интернет, заметно возросло. Особенно активно пользуются телемедициной молодые поколения, среди которых осведомленность о таких сервисах значительно выше.

Наибольшая информированность о телемедицине наблюдается у жителей крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, в то время как в малых городах и на селе этот сервис всё ещё остаётся малоизвестным. Одной из главных преград для распространения телемедицины в регионах является недостаток современных гаджетов и стабильного интернета, что увеличивает разрыв между различными слоями населения.

Доля россиян, которые обращались к врачам по телефону, выросла с 6% до 15%, а количество тех, кто консультировался онлайн, увеличилось с 2% до 10% за последние пять лет. Многие из тех, кто знаком с телемедициной, готовы продолжать использовать её в будущем.

Врачи отмечают, что, несмотря на рост популярности телемедицины, её развитие в России всё ещё идёт медленно. После окончания пандемийных ограничений люди снова предпочитают очные визиты, даже если проблему можно решить дистанционно. Однако практика показывает, что многие первичные обращения могут быть решены через интернет-консультации, и после нескольких таких сессий пациенты начинают больше доверять этому формату.

При этом есть и ограничения. Для дистанционного проведения всех необходимых исследований пока нет возможности, а закон не позволяет ставить первичный диагноз через телемедицину. В некоторых регионах, из-за устаревшего оборудования и проблем с интернетом, врачи не могут предложить пациентам онлайн-консультации. Для успешной работы телемедицины необходимы специальные медицинские системы, интегрированные с государственными сервисами. Также существует проблема нехватки квалифицированных специалистов, особенно в малых городах.

Источник: Kommersant

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