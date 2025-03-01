Почему нужно начать принимать витамин Д3 этой весной?

В последние годы жители Татарстана области стали чаще включать в рацион витамин D-3. Согласно исследованиям, у 90% населения уровень витамина D ниже нормы, у 8% — недостаточный, и только у 2% он соответствует рекомендуемым значениям.

Почему витамин D так важен?

Этот витамин играет ключевую роль в организме:

Поддерживает иммунитет, помогая бороться с инфекциями.

Укрепляет кости и зубы, способствуя усвоению кальция.

Регулирует работу сердца и сосудов, снижая воспалительные процессы.

Участвует в передаче нервных импульсов, влияя на психическое здоровье.

Поддерживает репродуктивную систему, улучшая фертильность.

Снижает риск хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение.

Как правильно принимать витамин D?

Перед приёмом добавок рекомендуется консультация с врачом, так как передозировка может вызвать слабость, тошноту, боли в костях и проблемы с почками.

Допустимая суточная доза для взрослых – до 4000 МЕ.

Опасная передозировка начинается при приёме более 10 000 МЕ в сутки.

Особенно важен витамин D для людей, проживающих в регионах с недостатком солнечного света, так как он напрямую влияет на здоровье и качество жизни.