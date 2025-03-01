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· 16+ · Диана Вагапова

Почему нужно начать принимать витамин Д3 этой весной?

В последние годы жители Татарстана области стал...

Фотограф: Darina Belonogova: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7208628/

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В последние годы жители Татарстана области стали чаще включать в рацион витамин D-3. Согласно исследованиям, у 90% населения уровень витамина D ниже нормы, у 8% — недостаточный, и только у 2% он соответствует рекомендуемым значениям.

Почему витамин D так важен?

Этот витамин играет ключевую роль в организме:

  • Поддерживает иммунитет, помогая бороться с инфекциями.
  • Укрепляет кости и зубы, способствуя усвоению кальция.
  • Регулирует работу сердца и сосудов, снижая воспалительные процессы.
  • Участвует в передаче нервных импульсов, влияя на психическое здоровье.
  • Поддерживает репродуктивную систему, улучшая фертильность.
  • Снижает риск хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение.

Как правильно принимать витамин D?

Перед приёмом добавок рекомендуется консультация с врачом, так как передозировка может вызвать слабость, тошноту, боли в костях и проблемы с почками.

  • Допустимая суточная доза для взрослых – до 4000 МЕ.
  • Опасная передозировка начинается при приёме более 10 000 МЕ в сутки.

Особенно важен витамин D для людей, проживающих в регионах с недостатком солнечного света, так как он напрямую влияет на здоровье и качество жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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