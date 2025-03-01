Почему нужно начать принимать витамин Д3 этой весной?
Фотограф: Darina Belonogova: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/7208628/
В последние годы жители Татарстана области стали чаще включать в рацион витамин D-3. Согласно исследованиям, у 90% населения уровень витамина D ниже нормы, у 8% — недостаточный, и только у 2% он соответствует рекомендуемым значениям.
Почему витамин D так важен?
Этот витамин играет ключевую роль в организме:
- Поддерживает иммунитет, помогая бороться с инфекциями.
- Укрепляет кости и зубы, способствуя усвоению кальция.
- Регулирует работу сердца и сосудов, снижая воспалительные процессы.
- Участвует в передаче нервных импульсов, влияя на психическое здоровье.
- Поддерживает репродуктивную систему, улучшая фертильность.
- Снижает риск хронических заболеваний, включая диабет 2 типа и ожирение.
Как правильно принимать витамин D?
Перед приёмом добавок рекомендуется консультация с врачом, так как передозировка может вызвать слабость, тошноту, боли в костях и проблемы с почками.
- Допустимая суточная доза для взрослых – до 4000 МЕ.
- Опасная передозировка начинается при приёме более 10 000 МЕ в сутки.
Особенно важен витамин D для людей, проживающих в регионах с недостатком солнечного света, так как он напрямую влияет на здоровье и качество жизни.
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