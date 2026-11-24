За неделю жители Татарстана оставили в соцсетях 235 негативных сообщений о жилищно-коммунальных проблемах — это на 57 больше, чем ранее. Статистику привели в пресс-службе Жилинспекции республики.

Четверть всех жалоб, а именно 54, касается отопления. Также 46 человек сообщили о перебоях с холодной или горячей водой, 16 — о затоплении подвалов. По 13 обращений пришлось на уборку мест общего пользования и некачественный ремонт подъездов, 12 — на низкую температуру воды или слабый напор. Выросло до 12 число вопросов по оплате, а жалобы на качество воды (10) появились впервые за неделю.

Больше всего обращений по-прежнему поступает из Менделеевского района — 34. Далее следуют Зеленодольский (28) и Бугульминский (26) районы. В антирейтинг также попали Набережные Челны, Бавлинский, Альметьевский, Елабужский, Нижнекамский, Агрызский районы и Казань, откуда пришло 15 сообщений.

В ведомстве рекомендовали управляющим компаниям самостоятельно отработать эти жалобы, не дожидаясь вмешательства жилищной инспекции.