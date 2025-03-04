Израильские археологи изучают судно времен царя Ирода

Группа ученых из Лаборатории морской археологии и истории Хайфского университета начала исследование затонувшего корабля времен царя Ирода. Особое внимание к находке привлек её древний возраст. Корабль был впервые обнаружен у побережья Израиля еще в 1980-е годы, как сообщает Antiquity.

Речь идет о торговом судне North Caesarea 1, которое нашли в северной бухте древнего города Кесария, на расстоянии 60 метров от берега. По словам исследователей, корабль затонул в I веке нашей эры из-за мощного шторма. За последние 30 лет судно получило значительные повреждения, включая разрушение поперечных ребер корпуса.

На данный момент ученые продолжают работать с находкой, получая новые данные, которые помогут раскрыть множество важных аспектов, касающихся морской торговли, судостроения и навигации в эллинистическую эпоху и ранний римский период, как отмечает «Русаргумент».