Изменит науку: ученые на Курилах сделали открытие

Геологи из Екатеринбурга сделали открытие, которое может изменить представления о формировании серы в вулканических озёрах. В ходе экспедиции в кальдеру вулкана Головнина на острове Кунашир они вместо ожидаемой коллоидной серы обнаружили конденсат её самородной формы.

Как сообщает МедиаПоток со ссылкой на АСТВ, находка поставила под сомнение ранее общепринятое мнение о происхождении серы в кратерах. Долгое время считалось, что этот элемент появляется в результате взаимодействия с водой. Однако новые данные свидетельствуют, что сера может формироваться и благодаря конденсации газов, поднимающихся из глубин вулкана.

Также специалисты обнаружили застывшие серные потоки, оставшиеся после извержения 1979 года. Почти полвека они находились под слоем почвы и лишь недавно стали видны из-за процессов эрозии.

Учёные из Урала не намерены останавливаться на достигнутом и планируют продолжить изучение кальдеры. Они уверены, что в этих местах их ждут ещё не разгадавшиеся тайны природы.