Fox: жительница США стала самым долгоживущим человеком с органом свиньи

В США женщина из штата Алабама установила уникальный медицинский рекорд, став самым долгоживущим человеком с функционирующей свиной почкой. Об этом сообщил телеканал Fox 32 Chicago.

История пациентки

В 1999 году женщина по имени Луни стала донором почки для своей матери. Однако после беременности у неё самой развились осложнения, и её вторая почка отказала. В течение восьми лет она проходила процедуру диализа, но врачи столкнулись с трудностью: из-за высокого уровня антител её организм был неспособен принять человеческую донорскую почку.

Первая пересадка свиного органа

В результате врачи приняли беспрецедентное решение — пересадить женщине почку свиньи. Орган, которому сделали десять генетических модификаций, начал функционировать ещё до того, как пациентка пришла в сознание после операции. Почка сразу же начала производить мочу и выводить креатинин, что свидетельствовало об успешности трансплантации.

Как себя чувствует пациентка?

Луни живёт со свиной почкой уже 61 день — это новый рекорд. Доктор Роберт Монтгомери, один из хирургов, отметил:

«Если бы вы увидели её на улице, вы бы никогда не догадались, что у неё внутри функционирующий орган свиньи».

На данный момент трудно сказать, как долго будет работать почка, но её успешное функционирование даёт надежду на новые возможности в трансплантологии.

Что это значит для медицины?

Пересадка органов животных, или ксенотрансплантация, давно рассматривается как решение проблемы нехватки донорских органов. Этот случай доказывает, что генетически модифицированные органы могут быть совместимы с человеческим телом, что открывает огромные перспективы для спасения жизней.