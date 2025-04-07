Физики нашли научную связь библейского сотворения Вселенной

Физики Паоло Бассани и Жоау Магейхо в своей работе «Как создать Вселенную» предложили математическое объяснение того, как из первичного хаоса могла сформироваться организованная реальность. Их научные выкладки они противопоставляют символичным и образным описаниям из Ветхого Завета.

В центре их теории — идея «цепей Маркова», предложенная Андреем Марковым, математиком из России. Согласно этой концепции, даже в полном беспорядке могут со временем появляться зоны устойчивости, где материя обретает массу, а физические законы становятся постоянными.

Авторы сравнили Вселенную с песчинками на листе картона, которые складываются в узоры под влиянием звука скрипки. Кто создаёт эту мелодию — остаётся неизвестным. Подобные идеи пересекаются с философией Пифагора о гармонии в природе и гипотезой Ли Смолина о том, что законы физики могут подвергаться естественному отбору.

Тем не менее, в этих размышлениях звучит тревога. Некоторые научные данные указывают на то, что даже базовые законы физики могут меняться. Это означает риск разрушения стабильной реальности. Бозон Хиггса, известный как «частица Бога», ведёт себя нестандартно, что может быть знаком начала масштабных изменений во Вселенной.

Хотя идея постоянной и неизменной Вселенной уже неактуальна, неизвестно, насколько человечество готово к возможным трансформациям, которые могут произойти, пишет Кулик.